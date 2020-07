Honderden doden in India door blikseminslagen vanwege vroege moesson

In tien dagen tijd zijn in de Indiase deelstaat Bihar 147 mensen door bliksem getroffen en overleden. Tot nu toe zijn er in de noordoostelijke deelstaat meer mensen omgekomen door blikseminslagen dan over heel 2019, melden de lokale autoriteiten.

Meteorologen waarschuwen dat er de komende twee dagen wederom zwaar onweer op komst is in het noordoosten van het land. Ook de naastgelegen deelstaat Uttar Pradesh wordt zwaar getroffen. Daar zijn sinds april ruim 200 mensen dodelijk geëlektrocuteerd bij een blikseminslag.

Hevige moesson

De voornaamste reden voor het hoge aantal doden is de vroege komst van de moessonregens in Noord-India. De jaarlijks terugkerende onweersstormen zijn er normaal gesproken tussen juni en september. Dit jaar begon de moesson iets eerder en was die in juni heviger dan in voorgaande jaren.

Volgens de autoriteiten van Bihar hebben de stijgende temperaturen door klimaatverandering mogelijk geleid tot meer blikseminslagen.

Enkele duizenden doden per jaar

Dezelfde stijgende trend is vooralsnog niet terug te zien in de landelijke statistieken over fatale blikseminslagen. In 2018 kwamen er 2357 Indiërs om het leven door bliksem, het jaar daarvoor 2885, in 2016 waren het 3315 en een jaar eerder 2641. Zo blijkt uit gegevens van het National Crime Record Bureau.

Ter vergelijking: in Nederland komen jaarlijks zo'n één tot twee mensen om het leven door bliksem, schrijft het KNMI. Dat betekent op basis van de beschikbare statistieken dat het in India per duizend inwoners ongeveer twintig keer zo vaak gebeurt als in ons land.

In India zijn voornamelijk boeren en landarbeiders het slachtoffer. Tijdens de moesson werken ze in de doorweekte rijstvelden, waardoor een blikseminslag al snel fataal kan zijn.

Vooral in arme deelstaten als Bihar en Uttar Pradesh eist onweer levens. Alleen al op zaterdag kwamen er 25 mensen om door blikseminslag. Vorige week vrijdag werd het op een dag 83 mensen fataal.