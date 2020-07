Boeren blokkeren met tractoren distributiecentrum AH in Zaandam

"De consument wordt via allerlei keurmerken voorgespiegeld dat de dieren goed behandeld worden, maar ondertussen wordt van ons gevraagd de dieren uit te hongeren", zegt de woordvoerder. Ze doelt daarbij onder meer op het voornemen van minister Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen, bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen. Eiwit is een essentiële bouwsteen, zeggen de boeren.

De boeren willen de stikstofeisen waaraan ze moeten voldoen, terugzien in de prijzen. "Daar moet wel voor worden betaald. En Albert Heijn is koploper in het uitknijpen van boeren", zegt de woordvoerder. De super vraagt volgens de boeren geen eerlijke prijs voor hun producten. De boeren voelen zich onder druk gezet en zeggen dat de marges steeds kleiner worden.