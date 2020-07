Britse pubs weer open: 'Ik heb alleen geen zin om politieagent te spelen'

Sluit je de pubs, dan doe je het licht uit in de Engelse ziel. Ruim 100 dagen konden Engelsen niet naar de kroeg, maar na maanden onzekerheid konden veel cafés vandaag de deuren weer openen. Al zijn er onder medische experts ook zorgen of dit niet te vroeg komt: het coronagevaar is in Groot-Brittannië nog niet geweken.

Naast pubs kunnen ook restaurants, hotels en kappers weer open. Bij de Bread and Roses, een pub in het Zuid-Londense Clapham, stond rond het middaguur al een kleine rij. Veel buurtbewoners konden niet wachten om een slok te nemen van een vers getapt biertje.

Eigenaar Rebecca Pryle is opgelucht dat het eindelijk weer mag, al is ze ook nerveus. "Je weet toch niet helemaal wat er op je afkomt. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen. En het voelt toch een stuk minder vrij, totaal niet zoals we in onze pubcultuur gewend zijn", zegt ze.

Toch overheerst bij de eerste bezoekers de blijdschap, nu ze weer naar de pub mogen: