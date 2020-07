Tientallen aanhoudingen bij protest Wageningen, 15 arrestaties in Utrecht

Bij een protest in Wageningen tegen coronamaatregelen zijn tientallen mensen opgepakt. Volgens de politie was er een groep van zo'n 200 mensen op de been en had de politie informatie dat er veel hooligans tussen de betogers zaten.

Het protest begon op het 5 Mei Plein in Wageningen. De betogers, die zich vrijheidsstrijders noemden op een spandoek, wilden volgens de politie de orde verstoren.

Toen ze weigerden te vertrekken, greep de mobiele eenheid in en werden verspreid over de Gelderse stad arrestaties verricht. Volgens de politie zijn grote confrontaties uitgebleven, maar werden er wel voorwerpen naar de politie gegooid. De arrestanten zijn met bussen afgevoerd.

Protest in Utrecht

Ook in Utrecht werd gedemonstreerd tegen de coronaregels. Rond 17.30 uur riep de organisator iedereen op naar huis te gaan. Verspreid over de stad zijn volgens de politie zo'n 15 mensen opgepakt, voornamelijk omdat ze weigerden het bevel van agenten op te volgen. In de wijk Lombok kwam de mobiele eenheid kort in actie tegen betogers.

Eerder vanmiddag bestond de vrees dat 1000 hooligans naar de stad zouden komen, en om die reden werd een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat de binnenstad niet toegankelijk is voor "al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren". Voor wie niet in Utrecht woont en bovengenoemde kenmerken vertoont, is de hele stad verboden gebied.

Waar het protest zou plaatsvinden, was enige tijd onduidelijk. De organisator maakte rond 15.45 uur bekend dat het in park Oog in Al zou zijn, een park in een woonwijk achter de Jaarbeurs. Maar de betogers trokken al snel weer verder.