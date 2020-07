Nieuwe talkshow met Fidan Ekiz en Renze Klamer op tijdstip DWDD

Renze Klamer Gebruiker geverifieerd door Twitter @renzeklamer

We zijn nog volop in de ontwikkelingsfase, maar: het klopt! Samen met @fidanekiz ga ik vanaf 31 augustus een dagelijks programma maken om 19:00 uur. Veel zin in 🥳🔥! Op 25 aug hebben we alle info voor jullie bij de NPO & BNNVARA seizoenspresentaties. https://t.co/KgzEqLIzJM