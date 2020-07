Hekken rond Jaarbeursplein Utrecht, 'voorzorgsmaatregel' om verboden coronaprotest

Het gaat om "relschoppers van diverse pluimage", staat in de raadsbrief, "die de demonstratie willen aangrijpen om tot een gewelddadig treffen (met de politie) te komen. Hierdoor komt de veiligheid van demonstranten en omstanders in het geding."

Nederland in Opstand had al aangekondigd bij een eventueel verbod alsnog te demonstreren, schreef Den Oudsten. Ook houdt hij er rekening mee dat andere groeperingen zich hierbij aansluiten.

Oproep Facebookvideo

Gisteren werd op de Facebookpagina van Nederland in Opstand een video geplaatst waarin inderdaad werd opgeroepen om naar Utrecht te komen voor een protest. Die betoging moet om 16.00 uur beginnen, op een locatie die de organisator rond 15.45 uur bekendmaakt. "We houden de locatie nog onbekend omdat we gemerkt hebben dat de politie behoorlijk wat eenheden ME heeft opgetrommeld en een heleboel platte petten erbij", zegt de spreker in de video.

Over de aanwezigheid van de mobiele eenheid zegt de organisator: "Wij zullen daarop vanuit ons vreedzaam reageren. Op het moment dat er geweld gebruikt wordt naar ons, dan is het een ander verhaal. Maar wij zijn vreedzaam en wij zullen dit niet uitlokken. Dus ook geen provocatie naar hun."

Geen vrouwen en kinderen

Aan het einde van de video zegt hij: "Wees je wel bewust waar je heen gaat. Geen vrouwen. Geen kinderen. Zorg dat je kleding aanhebt waar geen uiterlijke kenmerken op staan van een demonstratie, want dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk." Nederland in Opstand heeft ook een Facebookevenement aangemaakt voor de betoging. Enkele tientallen mensen hebben aangegeven dat ze aanwezig willen zijn.

In een reactie zegt de politie "dit soort signalen te monitoren". Indien nodig worden er maatregelen genomen, zegt een woordvoerder. Ze wil niet zeggen om welke maatregelen het kan gaan.

Volgens de gemeente Utrecht verandert er weinig door de oproep op Facebook om toch te komen demonstreren. "De maatregelen blijven van kracht."