Myanmar begraaft slachtoffers van aardverschuiving

In Myanmar worden vandaag bijna veertig slachtoffers begraven van een dodelijke aardverschuiving deze week. Gisteren werden ook al 77 mijnwerkers in massagraven bijgezet.

De aardverschuiving was donderdag in het noorden van het land, als gevolg van werkzaamheden in een jademijn. Hevige regen leidde ertoe dat mijnafval met modder in een meer stortte. Mijnwerkers raakten bedolven onder de modder.

De autoriteiten laten aan persbureau Reuters weten dat tot dusver 171 doden uit de modder zijn gehaald. Maar er drijven nog steeds lichamen in het water. Het gaat om een van de ernstigste ongelukken in de geschiedenis van het Aziatische land.

Geen ander werk

In Myanmar zijn geregeld ongelukken met mijnen. Het is de enige plek ter wereld waar jade wordt gewonnen. In 2000 zouden duizend mijnwerkers om het leven zijn gekomen doordat water in een mijn spoelde. In het regenseizoen is het gevaarlijk om in de mijnen te werken, juist vanwege de kans op aardverschuivingen.

Maar volgens Aung San Suu Kyi, de politieke leider van het land, hebben veel arbeiders in geen keuze, omdat er geen ander werk te vinden is. Met de jadewinning zijn duizenden miljarden dollars per jaar gemoeid. Actiegroepen vinden dat de overheid te weinig doet om de gevaren aan te pakken.

Op beelden die van de verschuiving vanaf een berg bij de mijn zijn gemaakt, is te zien dat mensen naar een veilige plek vluchten: