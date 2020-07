Wekdienst 4/7: FNV-stemming over pensioenakkoord • Burgemeesters zwemmen tegen kanker

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De leden van vakbond FNV stemmen om 13.00 uur over het pensioenakkoord. Eigenlijk zou er al op 19 juni zijn gestemd, maar toen waren er technische problemen en procedurele bezwaren tegen het online stemmen. Bij een akkoord staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Vanochtend springen burgemeesters door heel Nederland het water in voor de Swim to Fight Cancer, een evenement om geld op te halen voor kankeronderzoek. Door de coronamaatregelen mogen er op de plaatsen waar de zwemtocht normaal plaatsvindt geen evenement gehouden worden. Daarom gaan de burgemeesters, namens hun burgers, te water in hun eigen gemeente.

Vanaf vandaag vaart er acht dagen lang een bootje door Amsterdam om de overledenen van de coronapandemie te herdenken. Nabestaanden kunnen bloemen bestellen en met een boodschap erbij op het bootje laten leggen.

Wat heb je gemist?

Over een aantal jaar wordt geen geslachtsaanduiding meer vermeld op identiteitskaarten. Minister Van Engelshoven heeft dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In paspoorten blijft 'man', 'vrouw' of 'X' wel staan vanwege Europese regelgeving.

De stap is in lijn met plannen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Media, die ook emancipatie in haar portefeuille heeft, om onnodige sekseregistratie te beperken.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het lijkt erop dat Washington Redskins binnenkort een andere naam krijgt. De American-footballclub heeft "een grondige bezinning" op de clubnaam aangekondigd in het licht van het racismedebat in de Verenigde Staten.

De naam Redskins, roodhuiden, verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten als kwetsend beschouwd.

De roep om naamsverandering klinkt al tientallen jaren, maar eigenaar Dan Snyder heeft altijd gezegd er niet over te peinzen. In een verklaring zegt hij nu: "We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan, met clubmensen, sponsoren, de NFL en de lokale gemeenschap. Wij zijn trots op onze club en dat willen we blijven. Daarom moesten we op zoek naar een oplossing."