Ledenparlement FNV stemt nu echt: komt er een nieuw pensioenstelsel?

Het bepaalt de oude dag voor miljoenen Nederlanders. Maar door technische problemen, bezwaren over de stemmingsprocedure en tijdgebrek werd er twee weken geleden door het FNV-ledenparlement niet gestemd over het pensioenakkoord.

Vanmiddag rond 13.00 uur brengen leden alsnog hun stem uit. Bij een akkoord staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Ontbrekende stukken

Twee weken geleden zaten een paar zaken het hoogste FNV-orgaan niet lekker. Zo was er volgens de leden te weinig uitleg en te weinig tijd voor een keuze over zo'n omvangrijk en complex onderwerp als het nieuwe pensioenstelsel. "Het is moeilijk om een afweging te maken over stukken als die ontbreken", zei spoorpersoneel-vertegenwoordiger Peter den Haan daarover.

En corona of niet: een meerderheid van de leden verkoos een fysieke stemming boven een digitale. "Wij willen elkaar in de ogen kunnen kijken", was het bezwaar tegen de digitale setting van twee weken geleden.

Door het uitstel en de versoepeling van de coronamaatregelen kan dat nu ook. In een hotel in Bunnik komt een groot deel van de 105 FNV-parlementsleden vandaag samen. Waarom is hun stem zo belangrijk voor het pensioenakkoord?

Cruciale stemming

Het principe-akkoord, dat vorig jaar al werd gesloten, is pas een echt pensioenakkoord als het door alle onderhandelingspartners is ondertekend. Twee weken geleden werd dit al gedaan door het FNV-bestuur, het kabinet en de werkgevers. Maar nog niet door het FNV-ledenparlement, het hoogste orgaan binnen de grootste vakbond van Nederland.

De stemming in het FNV-ledenparlement is dus cruciaal. Daarmee ligt het lot van het nieuwe pensioenstelsel in handen van vakbondsleden die zo'n 35 sectoren vertegenwoordigen. Een organisatiestructuur waarover vorig jaar nog een vernietigend rapport verscheen.

Met een uitstel van twee weken is het moment nu daar. Is er tegemoetgekomen aan de eisen die de leden hadden? Los van de inhoudelijke kritiek die sommige leden hebben op het akkoord, denkt de FNV van wel. "Parlementsleden hebben meer informatie gekregen over het akkoord en via webinars hebben leden en niet-leden vragen kunnen stellen", zegt woordvoerder Guus Staats. "En met een mogelijkheid om fysiek samen te komen, lijkt ook de praktische horde te zijn genomen."

'Extra tijd en informatie'

"Het lijkt erop dat er vandaag in ieder geval wordt gestemd", zegt ook Marike Knoef, pensioenexpert en hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden. "Leden wilden extra info, de hoeveelheid info was eerder ook beperkt. Met de hoofdlijnen-notitie en berekening van het Centraal Planbureau is er nu meer info om een keuze te maken. Maar zeker weten doen we het nooit."

De extra tijd die leden hebben gekregen, is niet voor iedereen genoeg. "In onze ogen is het resultaat van de afgelopen weken niet voldoende, het voldoet niet aan de uitgangspunten waarmee de onderhandelingen zijn begonnen", zegt parlementslid Peter den Haan. "De paar onduidelijkheden die we bij de vorige stemming hadden, zijn duidelijk geworden, waardoor wij alleen maar zijn gesterkt in die opvatting."

Niet iedereen blij kunnen maken, hoort erbij, zegt FNV-woordvoerder Staats. "Sommige mensen zullen het er nooit mee eens zijn, maar die ruimte is er en dat geeft niks. De meerderheid zal met het akkoord eens zijn, verwacht ik."

'Hoe dan ook historisch'

Wel of geen akkoord, het moment is hoe dan ook historisch, zegt Knoef. "Tot nu toe hadden we beloftes over pensioenuitkeringen die al op jonge leeftijd werden gedaan. Daar stappen we nu vanaf, dat is een fundamentele verandering van het systeem."

Volgens haar is het daarnaast een bijzonder omvangrijke gebeurtenis. "We hebben het niet alleen over het pensioen van werknemers, maar ook over het nabestaandenpensioen, de AOW en eerder kunnen stoppen. Het is een groot pakket."

Ook de FNV noemt de stemming van vanmiddag "groot". "We praten er al elf jaar over met werkgevers en het kabinet. Veel mensen dachten dat het er nooit van zou komen. Ja, ik denk dat de mensen van het pensioenteam hierna wel een goed weekend vrij nemen."