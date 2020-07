Opnieuw Yad Vashem-aanvraag voor Utrechtse kardinaal De Jong

Voordat de zaak in hoger beroep kwam, verzocht de hoofdaalmoezenier van de justitiële inrichtingen De Jong met klem om niet in gesprek te gaan met de echtgenote van Willem van de Loo. Zij wilde dat De Jong zijn invloed zou aanwenden om voor haar man een lichtere straf te krijgen. De hoofdaalmoezenier was in principe voorstander van mildere straffen, maar vond "dat in dit geval het recht zijn loop moest hebben".

Er is geen bewijs voorhanden dat De Jong er anders over dacht. Uiteindelijk ontliep Van de Loo het vuurpeloton, omdat hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Hij kreeg enkele jaren gevangenisstraf met dwangverpleging en kwam in 1956 vrij nadat hij was uitbehandeld.