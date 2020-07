Westerscheldetunnel wordt niet tolvrij

De autotunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, de Westerscheldetunnel, blijft een toltunnel. De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen om de tol te schrappen als onderdeel van het compensatiepakket voor Zeeland voor het mislopen van de marinierskazerne.

50Plus diende het voorstel in, met steun van PvdA, SP, Forum voor Democratie en SGP. 67 Kamerleden stemden voor afschaffing, 77 tegen.

Veel inwoners van Zeeland hoopten dat de tolheffing zou verdwijnen. De Stichting Tunnel Tolvrij, die al sinds 2016 strijdt voor afschaffing, overhandigde gistermiddag nog 30.000 handtekeningen van Zeeuwen aan de Tweede Kamer.

Cees Liefting van de stichting zegt tegen Omroep Zeeland dat hij het jammer vindt dat de tol blijft. "We blijven de politiek aanspreken en we gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. Want onze doelstelling is nog altijd: Zeeland Tolvrij!"

450 miljoen euro

Het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel had 450 miljoen euro gekost. Vorige week werd bekend dat het Rijk al 650 miljoen euro in Zeeland investeert als compensatie voor het afblazen van de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen.

De provincie krijgt onder meer een zwaarbeveiligde rechtbank en een Extra Beveiligde Inrichting (gevangenis). Ook komt er een regionaal zorgcentrum in Vlissingen en wordt de treinverbinding met Rotterdam en Amsterdam sneller gemaakt.