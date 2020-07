Kroongetuige in Taghi-zaak heeft weer een advocaat

De man die in de zaak rond Ridouan Taghi kroongetuige is, heeft een nieuwe advocaat. Volgens het AD wordt Nabil B. sinds deze week bijgestaan door advocaat Peter Schouten.

B. zat sinds maart zonder advocaat omdat hij de vorige wegstuurde. Hij wil in zijn team Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon, maar daar stak het Openbaar Ministerie eerder een stokje voor omdat De Vries geen advocaat is. De kroongetuige dreigde daarna zijn medewerking aan het proces rond Taghi, het zogeheten Marengo-proces, op te zeggen.

Getuigenis

Nabil B. heeft een deal met het Openbaar Ministerie gesloten. Het is de bedoeling dat hij in de grote liquidatiezaak tegen de groep van Ridouan Taghi een getuigenis aflegt.

De Vries blijft volgens het AD optreden als woordvoerder van B. en zijn familie, maar krijgt als vertrouwenspersoon geen toegang tot hem. Advocaat Schouten zegt in de krant dat hij er alles aan zal doen om dit toch voor elkaar te krijgen.

In september 2019 werd een andere advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Een jaar eerder werd de onschuldige broer van Nabil B. vermoord. Sindsdien is de familie van de kroongetuige ondergedoken.