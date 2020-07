Tonnen menselijk haar uit China in VS onderschept

De Amerikaanse douane heeft een lading onderschept van bijna 12 ton producten van menselijk haar. De lading bestaat uit verpakte vlechten en andere haarproducten en heeft een geschatte waarde van ruim 700.000 euro.

De autoriteiten in de VS denken dat de haarproducten zijn gemaakt in strafkampen in de westelijke provincie Xinjiang, waar voornamelijk Oeigoeren als dwangarbeiders werken.

Schending van mensenrechten

"De productie van deze goederen vormt een ernstige schending van de mensenrechten", zegt een woordvoerder van de Amerikaanse douane tegen de Britse krant The Guardian. In mei werd een lading producten van synthetisch haar uit Xinjiang in beslag genomen. Ook bij de productie van die spullen zijn volgens de VS vermoedelijk mensenrechten geschonden.

In Xinjiang zitten volgens The Guardian naar schatting een miljoen Oeigoeren in strafkampen. China is bang dat de islamitische minderheid zich van China wil afscheiden, omdat de Oeigoeren hechten aan hun eigen taal, cultuur en religie.

De afgelopen jaren zijn er berichten geweest van verschillende nieuwsorganisaties over sportartikelen of kleding van populaire merken, die in de Chinese strafkampen gemaakt zouden worden. Volgens de Chinese regering is er geen sprake van dwangarbeid of van het interneren van etnische minderheden.