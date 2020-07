Coronafeiten en fabels, anderhalve meter, knuffelen en veilig op vakantie

Is het veilig als ik mijn dochter vasthoudt met een mondmasker? En wat is het bewijs dat anderhalve meter afstand houden werkt? Deze en veel meer vragen over het coronavirus kwamen aan bod in Het coronavirus: feiten en fabels; een extra NOS-programma dat vanavond voor de vijfde keer werd uitgezonden. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé legden de belangrijkste vragen voor experts in de studio.

De meest gestelde vraag ging over de anderhalve meter afstand, die nog altijd gehanteerd wordt. Waarom wordt daar zo sterk aan vastgehouden, ook buiten?

Veel landen hanteren verschillende regels. Er is geen hele strikte streep te trekken, zegt Ann Vossen, viroloog en vast lid van het Outbreak Management Team. Het is gebaseerd op hoe ver de grote druppels van een persoon neervallen. Anderhalve meter is geen gekke maat om de afstand te hanteren, zegt Vossen. Ze geeft ook aan dat het misschien een beetje ruim is in verhouding tot andere landen. "Het is een veilige marge. Dit hanteren we in de gezondheidszorg."