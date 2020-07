2,5 jaar cel voor Amerikaan die meisje in Rotterdam misbruikte

De Amerikaan James B. krijgt 2,5 jaar celstraf voor het misbruiken en aan het ouderlijk gezag onttrekken van een 12-jarig meisje in Rotterdam. Vorig jaar werd voor haar een Amber Alert verstuurd. Daarna werd ze samen met de man van 50 in een hotel in de stad gevonden door de politie.

De twee kwamen in contact via de chat van een online game en maakten een afspraak om elkaar in de havenstad te ontmoeten. B. kwam daarvoor eind juni vorig jaar overgevlogen vanuit de Verenigde Staten. Ze ontmoetten elkaar op een treinstation in Rotterdam en verbleven twee dagen in het hotel, waar ze seks hadden.

Terminaal ziek

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt "van het overwicht dat hij had door het zeer grote leeftijdsverschil". De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, die vier jaar cel bedroeg. Verder moet de dader 4000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

B. is inmiddels niet meer in Nederland. Hij mocht van de rechter terugkeren naar zijn thuisland, omdat hij volgens zijn advocaat acute leukemie heeft en terminaal ziek is. Volgens artsen heeft hij nog maar enkele maanden, mogelijk zelfs enkele weken, te leven.