Politie Los Angeles moet 150 miljoen dollar inleveren

Het politiekorps van Los Angeles (LAPD) krijgt komend jaar 150 miljoen dollar minder te besteden. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Het besluit komt op een moment dat in het hele land wordt opgeroepen om minder geld aan de politie te geven, die onder vuur ligt vanwege raciaal geweld en onrechtvaardigheid.

Het geld dat vrijgemaakt wordt gaat naar projecten voor minderheden, waaronder een zomerbaantjesprogramma voor jongeren. Het aantal agenten wordt het komende jaar teruggebracht van 9988 tot 9757. Daarmee wordt het doel van 10.000 agenten losgelaten.

"Dit is een stap voorwaarts, waarbij minderheden worden ondersteund op de manier die ze verdienen, met respect, waardigheid en gelijke kansen", zei raadslid Curren Price. De LAPD heeft een jaarlijks budget van zo'n 2 miljard dollar.

Ook in andere Amerikaanse steden wordt gesneden in het politiebudget. In New York werd gisteren besloten om 1 miljard dollar van het politiebudget over te hevelen naar onderwijs en sociale projecten. Critici zeggen dat een deel van dat geld toch weer bij de politie terecht komt in de vorm van bewaking van scholen.

In Minneapolis, waar recent rellen uitbraken nadat een witte agent de zwarte George Floyd had gedood, overweegt het stadsbestuur om het hele politiekorps te ontmantelen.