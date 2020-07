Bloedbad in afkickcentrum in Mexico

Zeker 24 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een afkickcentrum in de Mexicaanse stad Irapuato. De autoriteiten hebben dat bevestigd. Er zijn ook nog zeven gewonden, van wie een aantal er slecht aan toe is.

Het is onduidelijk hoeveel aanvallers er waren en wat de reden was voor het bloedbad. Het was al de tweede aanval van deze aard in een maand in Irapuato, een stad in het midden van Mexico.

Op 6 juni werden tien mannen gedood toen onbekenden het vuur openden in een afkickkliniek. Het is onduidelijk of het toen om dezelfde kliniek ging als nu.

Irapuato ligt in de provincie Guanajuato, waar drugskartels elkaar op leven en dood bevechten om de macht in het gebied. De regio geldt als een van de gevaarlijkste van het land. President Lopez Obrador heeft beloofd er iets aan te doen.

Vorig jaar werden in Mexico bijna honderd mensen per dag vermoord als gevolg van bendegeweld. De meeste moorden worden niet opgelost.