Auto rijdt school in Grootebroek binnen, geen gewonden

In Grootebroek, bij Enkhuizen, is een auto een schoolgebouw ingereden. Op dat moment was er in de basisschool een bijeenkomst aan de gang en er waren dus mensen in het pand. Niemand raakte gewond.

Volgens een politiewoordvoerder is de bestuurder van de Renault Clio direct aangehouden en vastgezet. Hij wordt morgen verhoord.

"Of het een ongeluk is geweest of dat diegene bewust is ingereden op de school, dat wordt nu onderzocht", zegt de woordvoerder.