Advocaten Thijs H. willen geen celstraf maar tbs onder dwang

De advocaten van drievoudig moordverdachte Thijs H. vinden dat hij geen gevangenisstraf verdient maar wel onder dwang een intensieve behandeling in een tbs-kliniek moet krijgen. Zij willen dat de rechtbank het advies daartoe van het Pieter Baan Centrum (PBC) overneemt. H. was volgens de raadslieden ernstig geestesziek toen hij in mei vorig jaar drie mensen doodstak.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren een gevangenisstraf van 24 jaar met tbs voor de drie moorden waarvan H. wordt verdacht. De conclusie van het PBC dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, is volgens het OM "twijfelachtig", omdat het centrum nog niet het volledige dossier over H. in bezit had.

Sneer na sneer

De advocaten spraken dat vandaag tegen, schrijft de regionale omroep 1Limburg. "Als ook maar de helft waar is van de kritiek van justitie, dan zijn de rapporteurs compleet ongeschikt voor hun vak. Hoe zouden we dan ooit nog kunnen vertrouwen op rapportages van het Pieter Baan Centrum?"

Eerder werd al duidelijk dat H. op internet had uitgezocht hoe hij zich moet gedragen om deskundigen te laten denken dat hij een ernstige stoornis heeft. Volgens justitie heeft de student er een groot belang bij om volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden.

In hun pleidooi beklaagden de advocaten zich erover dat het OM gisteren in zijn slotbetoog "sneer na sneer" uitdeelde aan onder anderen H.'s ouders. Zij zouden hun zoon vooral de hand boven het hoofd hebben willen houden en bemoeiden zich volgens het OM stevig met de zaak, met als doel H. er zo goed mogelijk vanaf te laten komen. Het ouderpaar is "volledig afgefakkeld", aldus de raadslieden, en heeft zich niet kunnen verweren.