'50 doden bij protesten en rellen in Ethiopië na dood zanger'

Bij protesten en rellen in Ethiopië naar aanleiding van de dood van een populaire zanger zijn zo'n 50 mensen om het leven gekomen. Dat heeft een lokale overheidsfunctionaris gemeld aan persbureau Reuters. Het zou gaan om zowel betogers als leden van ordetroepen.

Zanger en activist Hachalu Hundessa werd begin deze week doodgeschoten. Onder wat voor omstandigheden is nog altijd onduidelijk, maar er zou sprake zijn van een gerichte actie.

De dag na zijn dood gingen woedende jongeren de straat op in de hoofdstad Addis Abeba en in de omliggende regio. Ze staken autobanden in brand en blokkeerden straten, waarbij het tot botsingen met de politie kwam. Om de onrust te dempen, schakelden de autoriteiten internet uit.

Etnische spanningen

Hundessa was een protestzanger ('de soundtrack van de revolutie') die een belangrijke rol speelde bij de machtswisseling waarbij ruim twee jaar geleden Abiy Ahmed aan de macht kwam. Dat werd gezien als een grote omwenteling, zegt Afrika-correspondent Elles van Gelder. Ze wijst erop dat Abiy hervormingen doorvoerde en politieke gevangenen en oppositieleden liet terugkeren uit ballingschap. Ook sloot hij vrede met Eritrea. Het leverde hem vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede op.

Onder meer door etnische spanningen heeft Abiy nog veel beloften niet waargemaakt. Er zijn protesten tegen zijn bewind geweest en oude vrienden keren zich nu tegen hem, onder wie het oppositielid Jawar Mohammed. "Die zegt dat Abiy nu ook de autoritaire kant op gaat", zegt Van Gelder. "Als voorbeelden worden genoemd het uitschakelen van het internet, het gevangenzetten van journalisten, protesten met harde hand neerslaan."

Volgens Van Gelder zitten er inmiddels "absoluut wel wat krasjes" op de regeerperiode van Abiy. "De binnenlandse uitdagingen voor de premier zijn immens", benadrukt ze. "Er zijn veel etnische spanningen en verschillende bevolkingsgroepen proberen in het meer open Ethiopië macht naar zich toe te trekken. Niet iedereen is blij met de hervormingen van Abiy, die benadrukt dat het land één natie is. De test voor Abiy's steun was eigenlijk dit jaar. Er zouden nationale verkiezingen zijn, maar die zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld."