Botox en lipfillers steeds populairder onder jongeren

Nederlandse jongeren kiezen steeds vaker voor cosmetische ingrepen. Daarbij gaat het met name om botoxbehandelingen en het plaatsen van zogenoemde fillers in de lippen, blijkt uit onderzoek van cosmetisch arts Tom Decates, verbonden aan het Rotterdamse Erasmus MC.

Het aantal jongeren dat dit soort cosmetische ingrepen laat doen, is in tien jaar meer dan verdubbeld, schrijft het AD.

Decates verklaart die toename door onder meer de invloed van sociale media op jongeren, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. En dat is volgens hem een zorgelijke ontwikkeling, "omdat we het hebben over een kwetsbare leeftijdscategorie".

Beunhazen

Zelf probeert Decates jongeren die bij hem komen, altijd zo'n behandeling uit het hoofd te praten.

"Meestal laten ze dan een foto van de volle lippen van een of andere influencer zien en dan probeer ik ze te laten zien dat zij hebben ook al heel erg mooi is. Daarna hoop ik maar dat ze zich niet bij de beunhaas om de hoek alsnog laten behandelen", zegt hij.

Daarnaast maakt Decates zich zorgen over het groeiend aantal bedrijven dat inspeelt op de toegenomen vraag naar cosmetische ingrepen, maar niet altijd over de juiste papieren beschikt.

NOS Stories ging vorig jaar undercover langs bij bedrijven die lipfillers aanbieden, zonder daarbij de regels te volgen: