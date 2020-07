'Boeing meldde cruciale aanpassing 737 MAX niet aan luchtvaartautoriteit'

Het Amerikaanse ministerie heeft een tijdlijn gemaakt van de historie van het vliegtuig, die loopt van de tekentafel in 2012 tot het aan de grond houden in maart 2019 na de twee crashes.

Daaruit blijkt dat Boeing het MCAS-systeem in eerste instantie afdeed als een relatief onbeduidend systeem, dat in de praktijk zelden geactiveerd zou worden. Maar in 2016, nadat de eerste testvluchten met de 737 MAX hadden plaatsgevonden, is het systeem aangepast.

Daardoor werd neus met meer kracht omlaag geduwd als het systeem werd ingeschakeld. Deze wijziging werd alleen nooit formeel doorgegeven bij de FAA, dus ook niet tegen het licht gehouden door inspecteurs.

Testpersoneel van de FAA zou wel op de hoogte zijn geweest van de aanpassing, maar heeft dit niet doorgegeven aan collega's die gaan over de certificering van het toestel.

Kostenpost van 18 miljard

Een woordvoerder van het bedrijf benadrukt tegenover persbureau Reuters dat er stappen zijn gezet om transparanter te werken, met meer nadruk op veiligheid. "En als de MAX straks weer mag vliegen, zullen er in de geschiedenis van de luchtvaart weinig vliegtuigen grondiger onder de loep zijn genomen. We hebben daarom alle vertrouwen in de veiligheid van het toestel."

Boeing heeft al eerder toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het toestel. Nabestaanden van slachtoffers hebben rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf. De 737 MAX-crisis heeft Boeing inmiddels al ruim 18 miljard dollar gekost, waardoor het concern in 2019 voor het eerst in twintig jaar verlies leed.