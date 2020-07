Voormalig beoogd KPN-baas betaalt ton voor handel met voorkennis

Dominique Leroy betaalt 108.000 euro aan de Belgische beurstoezichthouder om een zaak over handel in aandelen met voorkennis te schikken. Leroy was bestuursvoorzitter van het Belgische telecombedrijf Proximus en verkocht aandelen van dat bedrijf terwijl ze in onderhandeling was met KPN om daar de hoogste baas te worden.

Leroy zou in december 2019 beginnen bij KPN. Al snel na haar voordracht stelden de Belgische autoriteiten een onderzoek in naar handel in voorkennis door Leroy. Begin augustus verkocht ze een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro, terwijl de gesprekken met KPN al liepen. Er was een huiszoeking in het hoofdkantoor van het Belgische bedrijf en in de woning van Leroy.

Als ze de aandelen had verkocht op het moment dat het nieuws over haar vertrek naar buiten was gekomen, had ze bijna 6000 euro minder aan de transactie overgehouden.

Leroy ontkende dat ze handelde met voorkennis, maar eind september trok KPN haar kandidatuur toch terug. KPN noemde het een moeilijk besluit omdat het Leroy als een "uitmuntende" topvrouw zag, maar het bedrijf dacht dat het onderzoek naar haar te lang voor onduidelijkheid zou zorgen.

Handel met voorkennis vastgesteld

Nu, bijna een jaar later, betaalt Leroy 108.000 euro om de zaak af te kopen. Leroy hing een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar boven het hoofd en een geldboete.

Volgens de Belgische toezichthouder Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is vastgesteld dat er sprake was van handel met voorkennis. Een Belgische rechter buigt zich nog over de schikking.

Bij KPN is Joost Farwerck, die al in het bestuur zat, inmiddels benoemd tot bestuursvoorzitter.