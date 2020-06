Onenigheid in coalitie over geld Ontwikkelingssamenwerking

Er is onenigheid tussen de regeringspartijen over Ontwikkelingssamenwerking (OS). Inzet van het conflict is de afspraak uit het regeerakkoord dat het budget voor OS is gekoppeld aan de economische groeicijfers.

In tijden van echte groei was dat nooit een probleem. Maar nu de economie fors krimpt door de coronacrisis willen drie van de vier partijen, het CDA, D66 en de ChristenUnie, van de afspraak af. De VVD, de grootste regeringspartij, houdt er evenwel aan vast.

Voor Ontwikkelingssamenwerking is normaal gesproken zo'n 3 miljard euro per jaar beschikbaar. Gelet op de verwachte economische krimp zou daar dit en volgend jaar 400 tot 500 miljoen vanaf gaan, als het regeerakkoord wordt gevolgd.

CDA, D66 en ChristenUnie willen het OS-budget op peil houden, omdat arme landen nog harder dan ons land getroffen worden door de coronacrisis. Het is ook eigenbelang om het budget niet te verlagen, redeneren deze partijen. Als de gevolgen van de coronacrisis in Afrika niet worden getemperd, zou de migratie naar Europa kunnen toenemen.

In het kwadraat

CDA-Kamerlid Anne Kuik: ,,In deze crisis worden de armste, meest kwetsbare landen het hardst geraakt. Wij hebben hier in Nederland al een klap, maar het komt daar in het kwadraat aan als je kijkt naar de zwakke gezondheidszorg en de economie. Dan kan het niet zo zijn dat wij fors moeten bezuinigen op het OS-budget. Wat het CDA betreft is het niet acceptabel om nu fors te bezuinigen op de meest kwetsbaren."

Joël Voordewind van de ChristenUnie wijst erop dat het kabinet het budget voor de gemeenten, dat volgens hem ook gekoppeld is aan de economische ontwikkeling, wel heeft bevroren. Dus waarom zou dat van Ontwikkelingssamenwerking dan moeten dalen, vraagt hij zich af.

Miljard extra voor Afrika

Maar de VVD is dus niet tegen een korting op het budget. Daarbij speelt ook een rol dat een belangrijke adviescommissie van het kabinet, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, heeft opgeroepen om 1 miljard euro extra uit te trekken voor de coronacrisis in Afrika.

Niet bezuinigen op OS én 1 miljard extra voor Afrika vinden ze bij de VVD wel heel veel van het goede. Vanochtend zou er een debat over zijn in de Tweede Kamer, maar dat is uitgesteld omdat verantwoordelijk minister Kaag achter de schermen een compromis tussen de regeringsfracties hoopt te bereiken. Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat de ministerraad volgende week een knoop doorhakt.

Voor minister Kaag staat er meer op het spel dat alleen haar budget: ze wil ook de nieuwe partijleider van D66 worden. Als ze deze kwestie niet goed oplost en er bijvoorbeeld toch een forse budgetverlaging wordt afgesproken, dan heeft dat een negatieve uitstraling op haar campagne.