Kroatische die lijk zus jarenlang in vriezer verstopte veroordeeld voor moord

Een Kroatische vrouw die het lichaam van haar overleden zus jarenlang in een vriezer bewaarde, is tot 15 jaar cel veroordeeld wegens moord. Volgens de rechter is bewezen dat Smiljana Srnec (45) haar zus in 2000 met vijf klappen op het hoofd om het leven bracht.

De 23-jarige Jasmina Dominic werd in dat jaar voor het laatst gezien, maar haar familie gaf haar pas in 2005 als vermist op. Srnec vertelde de politie dat haar zus naar het buitenland was vertrokken. Ze zou in Frankrijk zitten en op een cruiseschip werken.

Nog eens veertien jaar later, nadat stroomuitval tot klachten over stankoverlast van buren had geleid, werd het lichaam van de jonge vrouw in de vriezer van haar zus gevonden. Srnec werd aangehouden en zit sindsdien vast.

De rechter heeft geen motief vastgesteld. Srnec spreekt alle beschuldigingen tegen en gaat tegen het vonnis in hoger beroep.