Jonge Hongkongers gaan naar buitenland, 'situatie verslechtert zo snel'

Volgens Josephine (echte naam bij redactie bekend, red.), een Hongkongse twintiger die al meerdere jaren in Nederland studeert, is voorzichtigheid daarom geboden. "Ik denk dat vrijwel iedereen in Hongkong nu wel heeft uitgezocht hoe ze hun internet via een versleutelde verbinding kunnen laten verlopen, of hoe ze hun Facebook-account kunnen verwijderen", zegt ze. Ook zij wil anoniem blijven. "Omdat mijn familie in Hongkong zit, maar ook vanwege de Chinese invloeden hier." Politieke discussies op de campus met wat ze noemt "bevooroordeelde Chinese studenten" zegt ze angstvallig te vermijden.

Waar haar toekomst ligt? "Ik studeer dit jaar af, en mijn ouders zeggen nu: blijf gewoon in Nederland. Het is er veilig voor je, en je kunt proberen het Nederlandse staatsburgerschap te bemachtigen. Daarmee zou ik beschermd zijn, wat ik in de toekomst ook ga doen."

John mikte al langer op zo'n zelfde scenario, en zag zich gesterkt in zijn keuze toen Peking eerder dit jaar de plannen voor de veiligheidswet voor het eerst uiteenzette.

Zorgen dat kinderen en familie veilig zijn

"Men heeft een pistool, men heeft de munitie. Het is alleen nog de vraag tegen wie de trekker zal worden overgehaald, en wanneer." Hij zegt zich schuldig te voelen, noemt zich een "lafferik" dat hij niet kon aanhaken tijdens de protesten van het afgelopen jaar. "Als ik vijf of tien jaar jonger was geweest, was ik teruggegaan. Maar ik moet ervoor zorgen dat mijn familie en mijn kinderen veilig zijn."

Terug naar Hongkong voor de verkiezingen van september voor het Hongkongse parlement gaat hij wel. "De stad wordt gecontroleerd door pro-Pekingpartijen", zegt John, "maar ik wil mijn stem laten horen." De quarantaineperiode van twee weken, verplicht voor iedereen die landt in Hongkong, wordt daarbij ook door Josephine voor lief genomen. "Verkiezingen vormen de basis van de democratie, een van de weinige rechten die we hebben in Hongkong."