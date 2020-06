Belgische koning Filip: 'Diepste spijt voor gruweldaden in Congo'

De Belgische koning Filip heeft zijn "diepste spijt" betuigd voor het Belgische optreden in Congo. In een brief aan de Congolese president Tshisekedi schrijft Filip over "wonden uit het verleden", doelend op onder meer het bewind van koning Leopold II.

Het is vandaag 60 jaar geleden dat het Afrikaanse land onafhankelijk werd van België. "Deze verjaardag is een uitstekende gelegenheid om onze vriendschappelijke banden te herbevestigen", schrijft de Belgische koning. Volgens hem is het daarvoor nodig om "in alle openheid en sereniteit" over de gezamenlijke geschiedenis te praten.