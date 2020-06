Botresten Friesland 'minstens 500 jaar oud'

De menselijke botresten die zaterdag werden gevonden in Ferwert in Friesland, zijn minstens 500 jaar oud. Dat denkt Johannes van Dijk van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

De botten zijn gevonden bij grondwerkzaamheden onder een oprit van een woning. "Op die plek was vroeger een terp", zegt Van Dijk tegen Omrop Fryslân .

"Die is honderd jaar geleden afgegraven, tussen 1907 en 1935. De Burmaniaterp was wel drie tot vijf meter hoog en ik denk dat dit skelet in de onderste lagen heeft gelegen, dus het zal oud zijn. Hoe oud, dat moeten archeologen maar zeggen."

Het Nederlands Forensisch Instituut hielp afgelopen weekend bij het onderzoek: