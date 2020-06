Theaters op Broadway dicht tot januari, 'acteurs moeten iets om rond te komen'

"Het was al een zware tijd voor iedereen die op Broadway werkt, maar dit is echt dramatisch", zegt musicalactrice Willemijn Verkaik. Zij stond in 2013 op Broadway met haar vertolking van de groene heks Elphaba in de musical Wicked.

"Ik kan me voorstellen dat acteurs in de startblokken stonden om in september weer te gaan spelen. Nu kunnen ze tot het eind van het jaar niet werken. Ik heb collega's nog niet over het nieuws gesproken, maar ik denk dat ze met de handen in het haar zitten. Als je op Broadway staat hoef je er geen andere baantjes naast te doen. In dit geval zullen acteurs toch iets moeten om rond te komen."

'Creatief proces ligt stil'

In New York wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe voorstellingen. Succesvolle producties worden vaak aangekocht door bedrijven in andere landen om ze daar te kunnen opvoeren.

"Het creatief proces is nu helemaal stil komen te liggen", zegt Verkaik. "Ik weet niet of dat uiteindelijk gevolgen heeft voor Nederland, maar een show die nu een hit zou zijn krijgt daardoor mogelijk geen kans of krijgen wij pas veel later een keer te zien."

Verkaik heeft wel begrip voor het besluit van de brancheorganisatie. "New York is een dure stad. Ook de theaterproducties zijn daar duur om te maken. Het is logisch dat ze de voorstellingen niet zomaar kunnen oppikken met minder publiek. Het is niet rendabel."

Naar verwachting worden de voorstellingen op Broadway vanaf verschillende data in het voorjaar hervat. Sommige producenten hebben de handdoek in de ring gegooid. Zo komt de Disney-musical Frozen niet meer terug.