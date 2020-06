Toch subsidie voor Scapino en Eurosonic Noorderslag

Het Scapino Ballet krijgt de komende vier jaar toch subsidie. De Tweede Kamer vroeg in een cultuurdebat aan minister Van Engelshoven om een negatief subsidieadvies van de Raad voor Cultuur in de wind te slaan.

Adviezen van de raad worden over het algemeen opgevolgd, maar in dit geval doet de minister dat dus niet. Scapino, dat nu 75 jaar bestaat, is het oudste balletgezelschap van Nederland. Ook het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic Noorderslag moet van de Tweede Kamer de subsidie behouden. In beide gevallen gaat het om subsidies voor de periode 2021-2024.

Niet in het putje

De Kamer en de minister bleken verder eensgezind van mening dat de cultuursector in zijn algemeen tegemoetgekomen moet worden vanwege de coronacrisis. "Iedereen beseft dat meer steun nodig is. We mogen niet laten gebeuren dat er te veel omvalt", zei Van Engelshoven.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Ellemeet "voltrekt zich een drama in de sector". SP'er Kwint wil voor de cultuur graag "dezelfde voortvarendheid waarmee de bloemensector en KLM zijn gered". Ook andere partijen drongen erop aan om de kunstwereld op de een of andere manier te hulp te schieten.

In april trok het kabinet 300 miljoen euro uit om culturele instellingen door de eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Dat er nu moet worden gesproken over extra steunmaatregelen staat "als een paal boven water", zegt Van Engelshoven. "Want de sector mag niet in het putje vallen."

PvdA-leider Asscher vroeg de minister om snel helderheid en perspectief te bieden. Van Engelshoven zei te willen knokken voor de sector, maar geen bedragen te kunnen noemen voor Prinsjesdag in september. Volgens haar is het van belang om niet alleen gederfde inkomsten te compenseren, maar vooral ook met nieuwe ideeën te komen om met inachtneming van de anderhalvemeterregel toch meer inkomsten te kunnen binnenhalen.

Iets extra's voor zzp'ers

GroenLinks vroeg aan de minister of er meer kan worden gedaan voor zzp'ers, bijvoorbeeld een extra tegemoetkoming. Maar daar ging Van Engelshoven niet in mee, omdat er al steunmaatregelen zijn voor alle zelfstandigen.

Voorafgaand aan het debat was er bij wijze van protest een loper voor het Kamergebouw gelegd, gemaakt van theateraffiches voor afgelaste voorstellingen. "Heel pijnlijk", noemde Van Engelshoven die loper. "Je beseft hoe zwaar het is voor de sector."