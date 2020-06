Podcast De Dag: over de snelle opmars van Viruswaanzin 

Het openlijk verzet tegen de coronamaatregelen is de afgelopen weken snel gegroeid. Wetenschappelijke studies waarop die maatregelen zijn gebaseerd worden door sommigen in twijfel getrokken, er zijn anti-lockdowndemonstraties en actiegroep Viruswaanzin - die de Staat voor de rechter sleepte om de coronamaatregelen stop te zetten - verzamelde in korte tijd een grote aanhang.

Hoogleraar Hedwig te Molder is niet verbaasd, zegt ze in podcast De Dag. Ze doet onderzoek naar de verhouding tussen wetenschappers en niet-wetenschappers en ziet in het debat over de coronamaatregelen grote parallellen met eerdere hoogoplopende discussies over bijvoorbeeld vaccinaties en het klimaat. Het lijkt erop dat we naar een confrontatie tussen wetenschappers en feiten versus niet-wetenschappers en overtuigingen kijken, maar volgens Te Molder is dat een verkeerde voorstelling van zaken. De wetenschap heeft niet het alleenrecht op feiten, zegt ze. Volgens haar zou de politiek er goed aan doen een breder antwoord te zoeken dan steeds maar te verwijzen naar de wetenschap en de adviezen van het Outbreak Management Team.