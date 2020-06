Wettelijk verbod op maaltijdbezorgers onder de 16 gaat woensdag in

Jongeren die nog geen 16 zijn mogen vanaf 1 juli niet meer als maaltijdbezorger aan het werk. Woensdag gaat het verbod in dat is vastgelegd in de wet over kinderarbeid. De vertraging die de wetgeving door de coronacrisis had opgelopen, is ingelopen.

Volgens de wet mogen 15-jarigen alleen 'lichte arbeid' doen. Dat wil zeggen: werkzaamheden die geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid.

De Tweede Kamer en de Inspectie SZW vinden het op hoge snelheid met elektrische fietsen door het verkeer rijden geen lichte arbeid, maar gevaarlijk werk. Ook het risico van berovingen, omdat de jongeren met contant geld rondrijden, maakt het werk gevaarlijk, zeggen Kamer en Inspectie.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken was aanvankelijk aarzelend over het verbod. Ze wilde 15-jarigen niet de mogelijkheid ontnemen om een beetje bij te verdienen. Maar het werk is toch te gevaarlijk, oordeelt ze nu.

Boete

Op commerciële basis maaltijden rondbrengen waarbij sprake is van deelname aan het verkeer met behulp van een voertuig brengt "voor het kind onacceptabele veiligheidsrisico's met zich mee", schrijft Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die het verbod overtreden kunnen een bestuurlijke boete krijgen.