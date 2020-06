Ex-atleet Roelf B. en Gert-Jan N. accepteren strafvoorstel drugshandel Sziget

De Nederlandse ex-atleet Roelf B. heeft schuld bekend aan drugshandel op het Hongaarse festival Sziget. Hij accepteert met die bekentenis een celstraf van acht jaar. Ook zijn schoolvriend Gert-Jan N. heeft bekend. Daarmee accepteert hij een strafvoorstel voor tien jaar cel.

Het tweetal werd vorig jaar gearresteerd. B. en N. kregen in april een strafvoorstel van het Hongaarse Openbaar Ministerie. De rechter doet mogelijk vandaag al uitspraak in de zaak. Er wordt verwacht dat de straf ongeveer gelijk is aan het voorstel van het OM, ook al is de rechter niet gebonden aan het voorstel.

B.'s verdediging probeert nog een lagere straf voor de ex-atleet te krijgen, laat advocaat Rachel Imamkhan weten.

B. (22) en N. (23) hadden eerder al bekend. Het tweetal werd op het festival betrapt met bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilo aan joints. Die verkochten ze vanuit hun tent. Ook hadden ze 5000 prijslijsten voor de drugs. Op die lijsten stond het telefoonnummer van N. Daarom wordt hij als het 'hoofd van de organisatie' gezien en is zijn strafvoorstel hoger. De drugs hadden een straatwaarde van bijna 300.000 euro.