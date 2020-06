Nieuw parlement in Suriname begint, vroege scheur in coalitie gelijmd

Wie is Brunswijk?

Ronnie Brunswijk is politicus en ondernemer. Hij draait al jaren mee in de Surinaamse politiek. In Nederland werd hij vooral bekend als junglecommando, toen hij in de jaren '80 een bloedige oorlog voerde tegen het Nationaal Leger van bevelhebber Desi Bouterse. Vooral in het oosten van Suriname heeft hij een grote achterban.

Brunswijk bezit een aantal goudmijnen, een voetbalclub en een stadion en werd in Nederland en Frankrijk bij verstek veroordeeld voor drugshandel.

Hij werd in 1996 lid van de ABOP, de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij. In 2005 werd hij voor die partij voor het eerst gekozen in de Nationale Assemblee. Tijdens de eerste regeerperiode van Desi Bouterse (2010-2015) vormde de ABOP een coalitie met de NDP.

In 2018 studeerde hij af als Master of Business Administration (MBA) aan de Akamai University in Hawaii.