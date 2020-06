Verkiezingen in Polen: hoe de gelopen race toch nog een nek-aan-nekrace werd

Het plein van de Oost-Poolse stad Lublin is nog vrijwel leeg, maar Ewa staat klaar. Een slanke vrouw met een zwart mondkapje en een grote poster van 'Rafal' in haar hand. Zondag is dan eindelijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. "De belangrijkste verkiezing sinds de overwinning op het communisme", vertelt Ewa bezield. "Toen bevochten we de democratie en die democratie wordt nu bedreigd."

Diezelfde urgentie horen we bij meer mensen. Een jonge studente houdt trots een foto van de nieuwe presidentskandidaat Rafal Trzaskowski omhoog. "Ik wil opgroeien in een tolerant land zonder homofobie. Waar iedereen gelijk is en het niet uitmaakt hoe je eruitziet."

Uitgesteld

De Poolse presidentsverkiezingen zijn plotseling zo spannend dat niemand een voorspelling durft te doen. In april leek de race nog gelopen, maar door corona werden de verkiezingen van 10 mei uitgesteld. De oppositiepartij, het centrumrechtse Burgerplatform, greep zijn kans en schoof een nieuwe kandidaat naar voren. De charismatische, pro-Europese Rafal Trzaskowski is 48 jaar en burgemeester van Warschau. Hij kan het Poolse én Europese politieke landschap veranderen.

Midden in de coronacrisis leken de Poolse verkiezingen al beslist. Een tweede ronde zou niet nodig zijn. De zittende president Andrezj Duda zou met absolute meerderheid winnen. De eerste ronde al. Zijn regering had het land goed beschermd tijdens de pandemie. Het dodental van Polen viel relatief mee vergeleken met landen in West-Europa. Maar intussen is de angst voor het coronavirus op de achtergrond geraakt. Het virus speelt daarom geen rol meer bij de keuze van een nieuwe president.

Kritiek

Ook viel de harde, vijandige anti-homocampagne van president Duda verkeerd. De president verklaarde dat "de lhbti-ideologie gevaarlijker is dan het communisme". Dat zou vast aanslaan bij de ultraconservatieve kiezers, dacht hij. Maar zijn uitspraak kwam hem in binnen- en buitenland op forse kritiek te staan.

Rijdend door Poolse dorpen en provinciestadjes valt het op: niet alleen campagneposters van president Duda, de gedoodverfde winnaar, hangen aan de hekken. Overal duiken grote borden op van oppositiekandidaat Trzaskowski. Hij is de man die de ultraconservatieve PiS-regering inmiddels rillingen bezorgt.

Een half uur later hebben zo'n duizend enthousiaste mensen zich verzameld op het plein in Lublin. Zwaaiend met Poolse en Europese vlaggen. "We zijn het zat", scanderen ze, doelend op de rechts-populistische politiek van de PiS-regering.

Emotie

"Deze campagne gaat het meer om emotie dan om inhoud", duidt Marcin Duma, directeur van peilingenbureau IBRiS. "Trzaskowski geeft hoop. Kiezers van de oppositie hopen dat er een einde komt aan de victorie van de PiS-partij. Ze zien hem als messias."

President Duda dacht de verkiezingen in zijn zak te hebben, maar volgens de directeur van het peilingsbureau is er iets aan het schuiven. "Tijdens deze campagne benoemen PiS-stemmers op het platteland voor het eerst ook nadelen van Duda. Ze vinden hem 'niet onafhankelijk'. Hij zou te veel onder invloed staan van de ultraconservatieve partijleider Jaroslaw Kaczynski."

Maar het Dudakamp vecht terug. De hulp van de Amerikaanse president is deze week ingeroepen. Vlak voor de verkiezingen ontvangt Trump zijn Poolse ambtsgenoot als een groots staatsman. Toezeggingen blijven weliswaar uit, maar Duda wordt voor de camera's overladen met complimenten: "Hij heeft fantastisch werk verricht en zal deze verkiezingen succes hebben." Die Amerikaanse veer heeft de Poolse president hard nodig.