Dader steekpartij Glasgow was Sudanese asielzoeker

De Schotse politie heeft bekendgemaakt wie de dader was van de steekpartij vrijdag in een hotel in Glasgow. Het ging om een 28-jarige asielzoeker uit Sudan. Na zijn daad werd hij doodgeschoten door de politie.

De man viel vrijdag verschillende mensen met een mes aan in een hotel waar asielzoekers tijdelijk zijn gehuisvest. Zes mensen raakten gewond, onder wie een agent. De andere slachtoffers zijn drie asielzoekers en twee hotelmedewerkers.

Het motief van de doodgeschoten dader wordt nog onderzocht, maar direct na het incident werd al gezegd dat van een terroristische aanslag waarschijnlijk geen sprake was. Er zijn aanwijzingen dat de man psychische problemen had.

De zes gewonden liggen allemaal nog in het ziekenhuis. Hun toestand is volgens de politie stabiel.