President Woodrow Wilson exit als naamgever Princeton University

Princeton University doet president Woodrow Wilson (1856-1924) in de ban als naamgever van twee instituten. De raad van toezicht van de prestigieuze Amerikaanse universiteit vindt het gezien zijn "racistische denkbeelden en beleid" ongepast dat deze instituten nog langer zijn naam dragen.

The Woodrow Wilson School of Public and International Affairs gaat The Princeton School of Public and International Affairs heten. De nieuwe naam van Wilson College wordt First College.

Wilson, oud-voorzitter van Princeton University (1902-1910), was voorstander van rassenscheiding en achterstelling van zwarte Amerikanen. Ook breidde hij de scheiding van witte en zwarte medewerkers in overheidsdiensten uit en voorkwam hij dat zwarte studenten aan Princeton konden studeren.

Nobelprijs

Wilson was tussen 1913 en 1921 president van de VS. Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede over het jaar 1919 vanwege zijn inzet voor de oprichting van de Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties.

De naamsveranderingen houden verband met de gewelddadige dood van George Floyd en de dood van andere zwarte Amerikanen door politiegeweld. Vier jaar geleden besloot de universiteit nog om Wilson als naamgever te handhaven, ondanks protesten van studenten daartegen.