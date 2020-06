Volgende week eerste kermis in Moergestel

In het Brabantse dorp Moergestel begint over precies een week de eerste kermis van dit seizoen in Nederland. De kermis duurt van 3 tot en met 7 juli.

"De knoop is doorgehakt. Voor alle problemen waar we nog tegenaan lopen, worden oplossingen verzonnen", zegt burgemeester Hans Janssen bij Omroep Brabant.

Lange tijd zag het ernaar uit dat er dit jaar vanwege de coronamaatregelen helemaal geen kermissen zouden zijn. Op 11 juni demonstreerden zo'n duizend kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag. Zij begrepen niet waarom pretparken wel open konden, maar zij hun attracties niet mochten opbouwen.

Genoeg ruimte

Door de versoepeling die premier Rutte woensdag aankondigde, zijn kleine kermissen weer toegestaan. Het voordeel van Moergestel is dat het Sint Jansplein in het centrum van het dorp genoeg ruimte biedt om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, zegt burgemeester Janssen.

Details moeten nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet bekend hoeveel attracties er precies komen. De gemeente sluit niet uit dat de kermis zich gaat uitstrekken over een groter deel van het centrum van Moergestel dan alleen het Sint Jansplein.

Natuurlijk is het een uitdaging

"Natuurlijk is het een uitdaging om op deze korte termijn alles te regelen en goede afspraken te maken met exploitanten, ondernemers, de markt en hulpdiensten", aldus Janssen. "Ook bezoekers van de kermis moeten rekening houden met maatregelen voor de veiligheid.