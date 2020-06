Nachtclubs en discotheken vrezen voor voortbestaan, hopen op snellere versoepeling

Nieuw weegmoment

Op de coronapersconferentie van woensdag werden wederom versoepelingen aangekondigd voor verschillende sectoren. Over nachtclubs en discotheken zei de minister-president dat er op 1 september "een nieuw weegmoment" komt.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de anderhalve meter maatregel op die plekken moeilijk na te leven is. Het versoepelen van maatregelen voor nachtclubs en discotheken leiden in Zuid-Korea eerder tot een nieuwe uitbraak. In de Portugese hoofdstad Lissabon liep het aantal besmettingen op na onder andere illegale feestjes.

"Daar hebben we van geleerd en wij willen het anders aanpakken. Maak het legaal in plaats van illegaal", aldus Yagoub. "We vragen van te voren of iemand klachten heeft, er is een temperatuurcontrole en bij een eventuele besmettingshaard weten we gelijk wie gewaarschuwd moet worden, omdat iedereen van te voren heeft gereserveerd."

Luxe

Maar ondanks de voorzorgsmaatregelen van de uitgaansgelegenheden, is het de anderhalve meter afstand die besmetting kan voorkomen. "Maar wat onbegrijpelijk voor ons is, is dat die maatregel is losgelaten voor de trein, vliegen en sekswerkers. Wij hebben niet de luxe om, net als Ahoy of de Ziggo Dome, anderhalve meter afstand te kunnen houden."