Grote brand in centrum Alphen aan den Rijn

In het centrum van Alphen aan den Rijn is vannacht een grote brand uitgebroken in een restaurant. Het dak van het restaurant Proto is ingestort. Omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, meldt Omroep West.

De brandweer is massaal aanwezig maar heeft niet kunnen voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar het rieten dak van een naastgelegen pand. Er komt veel rook vrij. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.

Volgens de brandweer is de brand lastig te bestrijden in het volgebouwde oude centrum van Alphen aan den Rijn.