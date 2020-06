Nachtelijke staking havenmedewerkers Tata Steel

In de haven van Tata Steel in IJmuiden wordt gestaakt. De havenmedewerkers hebben het werk neergelegd omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict met de directie van Tata Steel.

De staking begon om 22.00 uur en duurt tot zeker 06.00 uur. De actie betekent dat zowel zeeschepen als binnenvaartschepen niet worden volgeladen en gelost, meldt NH Nieuws.

Het is niet de eerste stakingsactie bij de staalproducent de afgelopen weken. Personeel is bezorgd over een geplande reorganisatie, waarbij in Europa duizenden banen worden geschrapt. Ook is er onvrede over het vertrek van Theo Henrar, de directievoorzitter van Tata Steel Nederland.

'Vage toezeggingen'

De afgelopen dagen hebben de vakbonden overlegd met de directie, maar volgens FNV-bestuurder Berghuis heeft dat niets opgeleverd. "Ze doen alleen vage toezeggingen." Hij zegt dat er dit weekend meer stakingen bij Tata Steel zullen plaatsvinden.

In een reactie zegt de directie van Tata Steel dat de gesprekken van deze week met de bonden constructief waren en dat de leiding met hun eisen aan de slag gaat. Dinsdag is er een nieuw overleg, zegt Tata Steel.