Noodweer in delen van Brabant, grote boom valt om in Tilburg

Noodweer heeft in op sommige plaatsen in Noord-Brabant geleid tot wateroverlast. Onder meer in Rijen stonden aan het begin van de avond straten blank.

De buien trekken langzaam naar het noorden en kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag.

Op het spoor tussen station Gilze-Rijen en Tilburg is een boom gevallen. Er rijden daardoor tot het einde van de avond geen treinen, is de verwachting.

Ook in Tilburg zelf is een boom omgewaaid. Daarbij zouden enkele auto's zijn geraakt.