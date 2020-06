Amsterdammers gevraagd voor elkaar op te komen bij discriminatie

In Amsterdam gaat volgende maand een campagne tegen discriminatie en racisme van start. De gemeente vraagt mensen om voor elkaar op te komen en elkaar aan te spreken als er iets gebeurt wat niet door de beugel kan.

Op grote schermen in de stad en via sociale media worden teksten verspreid als: 'Nodig jij Rabia ook uit voor het sollicitatiegesprek?' en 'Doe jij iets als een homostel wordt bespuugd?'

Wethouder Rutger Groot Wassink noemt de Black Lives Matter-demonstraties en het geweld tegen lhbti'ers als voorbeelden van racisme en discriminatie in Amsterdam. "Met deze campagne maken we een statement: we zijn met z'n allen verantwoordelijk. Dus zie of hoor je iets wat echt niet kan? Kom op voor elkaar: zeg iets en grijp in."

De campagne was al aangekondigd, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Koloniale verleden

De gemeente Amsterdam gaat ook uitzoeken welke straten, bruggen, pleinen en standbeelden zijn vernoemd naar een persoon of gebeurtenis uit het koloniale verleden. Ook spreekt de gemeente met slachtoffers over racisme, antisemitisme, moslimdiscriminatie en discriminatie tegen lhbti-personen.

Voor het einde van dit jaar moeten deze onderzoeken zijn afgerond. Wat daar verder mee gaat geburen, is nog onduidelijk.