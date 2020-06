Advies: twee nieuwe bruggen en veerponten over het Amsterdamse IJ

Over het Amsterdamse IJ moeten twee nieuwe bruggen worden aangelegd, adviseert een commissie die door de gemeente en het Rijk is ingesteld. Er wordt gezocht naar meer plekken om het IJ over te steken om de verbinding tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad te verbeteren. De adviescommissie is gevraagd om uit te zoeken waar en hoe het beste een oversteek kan worden gemaakt voor voetgangers en fietsers, schrijft AT5.

De nieuwe bruggen moeten komen op de plekken waar de nog aan te leggen fietsbinnenring het IJ kruist. Ook trams en bussen moeten over de bruggen kunnen.

Verder luidt het advies om ook twee nieuwe pontverbindingen te realiseren, evenals een voetgangerstunnel vanaf de noordoever van het IJ naar het Centraal Station. De huidige pontverbindingen zouden dan niet meer nodig zijn.

De Amsterdamse wethouder Van Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling verwacht in het najaar afspraken te kunnen maken over een definitief inrichtingsplan voor het IJ. Die moeten dan worden door het gemeentebestuur worden beoordeeld.