Rechtbank, gevangenis en zorgcentrum in Zeeland in plaats van marinierskazerne

De provincie Zeeland en het kabinet zijn het eens over de compensatie voor het afblazen van de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen. Op de plek waar die zou komen, krijgt Zeeland een zwaarbeveiligde rechtbank en een Extra Beveiligde Inrichting (gevangenis).

Ook wordt er een regionaal zorgcentrum in Vlissingen gevestigd, wordt de treinverbinding naar Rotterdam en Amsterdam sneller en komt er een kenniscentrum in de provincie op het gebied van voedsel, water en energie en een uitbreiding van de huisartsenopleiding.

In totaal investeert het Rijk 650 miljoen euro in de provincie. Alle compensatiemaatregelen zijn vastgelegd in het eindrapport dat speciaal adviseur Bernard Wientjes maakte en waar zowel kabinet als provincie zich in kunnen vinden.

Aan Zeeland binden

Het nieuwe kenniscentrum moet voorkomen dat mensen die hun opleiding in Zeeland hebben gevolgd de provincie verlaten en niet meer terugkeren. Wientjes zei dat hij bij het maken van zijn advies rekening heeft gehouden met de belangen van Zeeland maar ook van de rest van Nederland en verwees naar de drukke Randstad.

Eerder werd al bekend dat de speciaal adviseur een 'law delta' van de provincie wilde maken waar belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties worden gehuisvest. Met de compensatie komt het kabinet Zeeland tegemoet voor gemaakte investeringen voor de kazerne en misgelopen inkomsten.

Opstand

In 2012 werd besloten dat de Van Braam Houckgeestkazerne dicht moest en dat de 1800 mariniers naar Vlissingen overgeplaatst zouden worden. Het onderkomen in Doorn was verouderd en er was te weinig ruimte voor nieuwbouw.

Mariniers wilden niet met hun gezinnen naar Zeeland verhuizen. Ze kwamen in opstand en nadat de verhuizing een paar keer was uitgesteld, besloot het kabinet in februari uiteindelijk de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen.

Voor de voorbereiding was al 37,5 miljoen euro uitgegeven en jaarlijks zou de provincie 28 miljoen euro mislopen aan inkomsten die zouden voortvloeien uit de aanwezigheid van de mariniers. Zeeland was woedend en eiste 53,3 miljoen euro compensatie.