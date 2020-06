Rutte: vakantiereizen naar Turkije moet je gewoon niet doen

Premier Rutte vindt het niet verstandig dat Corendon de vakantievluchten naar Turkije hervat. Ondanks het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) vindt Corendon dat mensen weer naar Turkije kunnen gaan. De organisatie biedt reizigers de mogelijkheid voor de terugreis of in Nederland een coronatest te doen. En als het virus niet wordt aangetroffen, is thuisquarantaine niet nodig, zegt Corendon.

Volgens Rutte is het initiatief van Corendon onverantwoord. Minister Blok heeft de reisorganisatie er ook op aangesproken. "Je mag vliegreizen naar Turkije aanbieden als je denkt veel klanten te hebben die een noodzakelijke reis moeten maken. Maar dit zijn natuurlijk vakantiereizen en dat moet je gewoon niet doen", zei de premier. Hij voegde eraan toe dat de betrokken reizigers ook problemen met hun verzekering kunnen krijgen.

Rutte benadrukte verder dat de testen van Corendon maar beperkt zin hebben en dat de reisorganisatie daar ook niet over gaat. Hij zei dat er een risico is op verkeerde uitkomsten, omdat mensen die nog geen klachten hebben toch besmet kunnen zijn en dan ten onrechte negatief kunnen worden getest.