Waarschuwingsschoten bij klopjacht gewapende overvallers Leiden

In Leiden zijn gisteravond twee mannen opgepakt voor een gewapende overval eerder op de avond in Amsterdam. Bij de aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost.

Na de overval in Amsterdam-West sloegen twee mannen in een auto op de vlucht richting Leiden. Politieagenten waarschuwden de Koninklijke Marechaussee op Schiphol dat de auto over de A4 in hun richting reed. Ter hoogte van de luchthaven werd de achtervolging ingezet.

De auto negeerde stoptekens en kwam op de Leidse Van den Brandelerkade uiteindelijk tot stilstand. De achtervolging ging te voet verder, daarbij hebben politie en marechaussees meerdere waarschuwingsschoten gelost. Omstanders hebben de aanhouding van een van de verdachten gefilmd, beelden daarvan verschenen bij lokale media.