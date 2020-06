15 jaar cel voor tiener die kind van panoramaterras Tate Modern gooide

Een 18-jarige Britse tiener die vorig jaar een jongetje van 6 jaar van het panoramaterras op de tiende verdieping van het Tate Modern in Londen heeft gegooid, is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Het slachtoffer kwam op het dak van de vijfde verdieping van het gebouw terecht en raakte ernstig gewond.

In de rechtbank verklaarde Jonty Bravery dat hij het Franse jongetje van het dak duwde omdat hij graag in het televisienieuws wilde komen. De tiener werd voor zijn daad behandeld voor autistische en dwangstoornissen en had tegen hulpverleners gezegd dat hij iemand wilde doden.

Blijvende verwondingen

Volgens de rechter was de destijds 17-jarige Bravery van plan om de jongen te vermoorden en slaagde hij daar ook bijna in. "Die kleine jongen heeft blijvende verwondingen opgelopen die zijn leven hebben veranderd", zei de rechter in de uitspraak.

"Je ging naar het uitkijkplatform, keek rond en zag het slachtoffer en zijn familie. Je ging naar de jongen en gooide hem over de reling. De angst die hij moet hebben gevoeld en de ontzetting die zijn ouders voelden, zijn niet te bevatten."

Volgens de rechter bewijst zijn daad dat Bravery een groot gevaar is voor de samenleving. "Je hebt dit gepland en leek te genieten van de bekendheid."