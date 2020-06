Glazenwasser met ladder fietst vlak langs koning: 'Ik moest er tussendoor'

De koning was eergisteren op bezoek in Borger, maar dat wisten maar weinig mensen. Ook glazenwasser Herman Dinius was het ontgaan. Maar op zijn vaste route van huis naar een klus in het Drentse dorp, fietste hij de koning bijna omver met zijn ladder. Een beveiliger probeerde hem nog tegen te houden. De beelden gaan nu het internet over.

"Ik had wel door dat er iets gaande was, maar ik dacht dat het om een bruiloft ging", vertelt hij aan RTV Drenthe. Hij is overrompeld door alle aandacht maar kan er wel om lachen.

"Ik dacht, ik moet er even tussendoor", vertelt Dinius: