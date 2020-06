Omwonenden Schiphol: 20 procent minder nachtvluchten is stap in goede richting

Omwonenden van Schiphol zijn blij dat het aantal nachtvluchten met 20 procent moet dalen, maar het is nog niet voldoende. Dat zegt leider van de bewonersdelegatie Matt Poelmans in een reactie op de bekendmaking van minister Van Nieuwenhuizen.

Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet volgens de minister worden verlaagd van 32.000 naar 25.000. Het is een van de voorwaarden die de overheid stelt aan de miljardensteun voor KLM vanwege de coronacrisis. Poelmans ziet deze toezegging vooral als een eerste gebaar in de overlastdiscussie.

'Hubfunctie blijft heet hangijzer'

"Het zorgt ervoor dat de meest ergerlijke bron van hinder, namelijk nachtvluchten, wordt teruggebracht en daar zijn we tevreden mee", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar de minister zei op de persconferentie ook dat de hubfunctie van Schiphol in stand blijft en dat is een van de hete hangijzers."

Schiphol is een luchthaven die voor veel reizigers dient als overstaplocatie. Omwonenden hadden graag gezien dat dit luchtverkeer wordt bepekt of volledig wordt geschrapt. Maar de minister benadrukte op de persconferentie dat deze hubfunctie juist zo belangrijk is voor de luchthaven vanwege de werkgelegenheid.

In gesprek

"De beste vorm van hinderbeperking is het terugbrengen van het aantal vluchten dat niet nodig is", zegt Poelmans. "En wij hebben uitgerekend dat van de 500.000 vluchten per jaar Nederland er voldoende heeft aan 400.000."

Daarom wil de bewonersdelegatie verder in gesprek met overheid om tot een oplossing te komen. "We vinden het belangrijk dat Schiphol en KLM in stand blijven om ervoor te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft. Maar we willen niet meer vluchten dan strikt noodzakelijk."

Vorige week presenteerden omwonenden een stappenplan om de hinder door de luchtvaart aan te pakken.